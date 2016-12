Las oficinas del Centro Pastoral se mudan, Plaza de la Catedral en marcha Posted on October 10, 2016 by Admin

Tan sólo unos días después de que este periódico llegue a las parroquias de la Diócesis de Tucson, las oficinas del Centro Pastoral estarán funcionando en un nuevo local.

A partir de las 4: 30 p.m. el martes 11 de octubre, las oficinas ubicadas en 111 S. Church Ave. quedarán permanentemente cerradas, y nos mudaremos a oficinas localizadas en 64 E. Broadway, en la esquina suroeste de South Scott Avenue y la calle East Broadway, directamente al oeste del Edificio de Unisource.

Las oficinas abrirán sus puertas para reanudar las actividades en su nueva ubicación el martes 18 de octubre. Todos los números de teléfono y de fax serán los mismos que antes de la mudanza.

La administración de la Diócesis funcionó en el local anterior durante 15 años después de trasladarse del Edificio del Colegio Marista. Hacía alrededor de tres años que las oficinas se habían instalado allí, cuando una esquina del Colegio Marista resultó dañada durante una tormenta, generando una inquietante perspectiva para el futuro de ese edificio.

Durante años, un grupo de apoyo interesado en salvar la histórica estructura trató por todos los medios de recaudar fondos. Luego, la Diócesis intentó hallar una solución durante varios años también, inclusive trabajando para renovar la estructura.

Justo cuando parecía que no habría manera de salvar el Colegio Marista, la organización Foundation for Senior Living, FSL, acordó restaurar el dilapidado edificio, y convertirlo en ocho apartamentos y un centro recreativo para personas de la tercera edad de bajos ingresos. No obstante, la organización quería también construir un edificio de apartamentos mucho más grande cerca de allí, pero con el acelerado ritmo de crecimiento de la actividad comercial en el centro de la ciudad, no había podido encontrar el terreno necesario.

Para no perder la oportunidad de restaurar el Colegio Marista, se llegó al acuerdo de venderle a la organización el Centro Pastoral –una cuadra al sur del Colegio Marista. El acuerdo fue negociado entre FSL y la Fundación Católica de la Diócesis de Tucson, propietaria del edificio del centro pastoral.

Una vez concretada la preservación del Colegio Marista, el Obispo Gerald F. Kicanas y la Fundación Católica comenzaron los planes para rehabilitar y embellecer la propiedad que llamamos Plaza de la Catedral. El proyecto de la plaza incluye la Catedral de San Agustín; la rectoría de la parroquia, que es la estructura más antigua de la plaza habiendo sido edificada en la década de 1890; la restauración de la Capilla de Nuestra Señora, construida en 1916; y la demolición del salón parroquial y edificación de nuevas oficinas parroquiales y del centro pastoral, con un centro para talleres y conferencias que estará a disposición de la Diócesis y de la comunidad.

Se prevé que el Centro Pastoral permanecerá en sus nuevas oficinas durante aproximadamente dos años, mientras se construye el nuevo edificio.