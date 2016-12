El Perdón Posted on October 10, 2016 by Admin

No podemos vivir en este mundo sin ofender el uno al otro. A veces nuestros hermanos no son fieles a su palabra y nos ofenden con sus palabras o acciones ofensivas. ¿Cómo respondemos nosotros a estas ofensas? ¿Qué es nuestra reacción? Ofensas así puedan darnos una oportunidad de crecer en nuestra fe o puedan ser obstáculos en nuestro crecimiento humano y espiritual.

Desgraciadamente muchas veces no vemos la realidad así. Cuando algo con que no estamos de acuerdo pasa en la vida estamos enojados y pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros. Día y noche pensamos en lo que nos ha pasado. Pensamos que somos víctimas de la injusticia. Nos llenamos de rencor, odio, resentimientos, coraje y venganza. No hay paz en nuestra alma. El recuerdo de lo que pasó crece y crece como un cáncer que nos va a destruir. Al fin, llegamos a ser menos persona y perdimos la capacidad de ser personas llenas del amor de Cristo.

Siempre Jesús expresa interés en el perdón que nace de la experiencia de haber sido perdonado uno mismo y nos relata la historia del administrador que fue perdonado por el rey porque no pagaba su cuenta en tiempo. Sin embargo este administrador no tuvo la caridad o la capacidad de perdonar uno de sus trabajadores que le debía a él.

Nosotros cada día reflexionamos sobre situaciones como el mal administrador. A veces somos el administrador malo y a veces somos el rey. Al momento de cobrar una deuda al amigo, le juzgamos sin vergüenza y no queremos mirar su situación. Muchas veces las relaciones entre esposos se convierten en un continuo “págame lo que me debes.” ¿Cuántas veces decimos que queremos poner a la gente en su lugar y enseñarles que sí podemos defender nuestros derechos? Mis hermanos, eso no es el perdón verdadero. Tenemos que perdonar con el amor de Cristo Jesús.

Padre Roberto Kose esta en Casa San jose en Tucson.