Aguas Turbulentas Por el Padre Viliulfo Valderrama

Por el PADRE VILIULFO VALDERRAMA

La vida es un eterno conflicto.

El pensador Luis Gabriel Carrillo Navas dice que “un conflicto nos hace humanos, o animales salvajes”. La cotidianidad de la vida parece corroborar esta paradójica hipótesis de la existencia. Uno de los grandes interrogantes de la Psicología es: ¿Por qué somos conflictivos los seres humanos? En el campo de la fe: ¿Porque peleamos los seguidores de Cristo?

San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla del siglo IV, planteaba que si Cristo transforma radicalmente las fibras más íntimas del corazón humano, como era posible que hubiera hombres ladrones, embusteros, venenosos, impuros, arrogantes, necios, etc. Y la literatura moderna encuentra en el conflicto cotidiano motivos de sobra para inventar historias. Si no hay conflicto no hay drama, y si no hay drama, no hay película, parecen propagar.

Y hemos leído novelas: “El amor en tiempos del cólera”; “Amar en tiempos revueltos”; “Amor de reptiles”. Incluso el amor, no el odio, parece ser enfermizo. O sea, nuestro amor es colérico, revuelto, salvaje, etc. Jung decía: “Es sorprendente que el hombre, inventor y vehículo de todos los acontecimientos, autor de todas las sentencias y decisiones, sea tan conflictivo”.

Jesús tampoco pudo escapar al conflicto y las emociones encontradas: sintió angustia en el Getsemaní; se sintió solo y abandonado en la cruz; reacciono violentamente contra los mercaderes del templo; se desilusiono de que en Jerusalén apedrearan a los profetas. Jesús exclamó: “Jerusalén, cuantas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste”.

La Teología clásica diría que el hombre está marcado por la mancha del pecado original, que lo induce a hacer, no el bien que quiere, sino el mal que detesta. Un ejemplo serían los siete pecados capitales: soberbia, pereza, lujuria, avaricia, gula, ira, y envidia. En Psicología hay varias teorías que explican el origen de los conflictos.

El indicador de la personalidad Myers-Briggs explica que el conflicto surge por los diferentes tipos de personalidad, que inducen a distintas maneras de ver el mundo. Aquí se trataría de aprender a negociar las diferencias. La famosa “ventana de Johari” dice que persona más sana, y menos conflictiva, se conoce más a sí misma, y se da a conocer a los demás.

Richard Brown, en su obra “Cuando el ministerio es un desorden”, señala que hay tres causas del conflicto en la Iglesia, a saber: las diferencias de la personalidad, las enfermedades mentales (como la adicción al conflicto) y la naturaleza caída del hombre. Cristo no pudo evitar el conflicto, pero si supo bregar con él. Cristo practico la paz interior, y cultivó algo que los psicólogos llaman “atención plena”, que es la capacidad de vivir el “aquí y ahora” de manera compasiva y sin juzgar a nadie.

Por eso san Pablo, inspirado en Cristo, dijo que el amor no se deleita en la maldad, todo lo disculpa, y todo lo soporta. En el análisis final, Luis Gabriel Carillo Nava dice que “meterle psicología a la vida, es dialogar con los problemas, negociar con los conflictos, y concertar la convivencia con tolerancia”. La óptica cristiana da un paso más.

Meter a Cristo a nuestra vida, nos permite alcanzar lo incomprensible: amar a los enemigos, y perdonar hasta lo que parece imperdonable. Decía Ghandi: “Cuando hay una tormenta, los pajaritos se enconden, pero las águilas vuelan más alto” Si dices ser seguidor de Cristo, vuela alto, muestra lo mejor de ti, aun en el conflicto.

Padre Viliulfo Valderrama es Pastor en la Parroquia Nuestra Señora de Fatima en Tucson.